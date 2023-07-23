Стартовали продажи суперпикапа Jackal на базе Chevrolet Silverado

На доработки распространяется гарантия три года или 36 тысяч миль (59 тысяч километров). Суперпикап Jackal за 105 тысяч долларов оказывается дешевле базового Ford F-150 Raptor R (710 сил, от 109 тысяч долларов), но дороже RAM TRX (712 сил, от 87 тысяч долларов). PaxPower обещает начать поставки до конца года.