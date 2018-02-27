Особый Rolls-Royce Ghost посвятят 111-летней машине

Компания Rolls-Royce выпустит 35 седанов Ghost особой серии, посвященной легендарному автомобилю с номером шасси «60551», также известному как Silver Ghost. Машина знаменита тем, что в 1907 году Чарльз Роллс и Клод Джонсон проехали на ней более 23 тысяч километров без единой поломки.

Специально для спецверсии статуэтку «Дух экстаза», украшающую автомобили Rolls-Royce с 1911 года, выполнят из чистого серебра, а ее основу со вставкой из чеканной меди покроют золотым напылением. Новый окрас кузова Cassiopeia Silver с вкраплениями серебра будет символизировать цвет машины 1907 года. Покраска каждого седана происходит вручную и занимает восемь часов.

Интерьер Rolls-Royce Ghost выполнят в цвете «зеленого леса», в полном соответствии с оригинальным автомобилем. Дверные панели украсят кожей со вставками из серебра, впервые используемой на машинах марки. Также вставки из драгоценного металла будут использоваться на деревянных накладках передней панели.

Еще одним элементом, отсылающим к Silver Ghost, станут часы, выполненные в виде слитка серебра. Частью оснащения машин спецсерии станет очечник, ручка и корзина для пикника.

При постройке машин специальной серии использовался опыт, полученный при разработке Phantom нового поколения. Двери, задние крылья и багажное отделение автомобилей проложили дополнительными слоями шумопоглощающего материала, а стекла получили новую звукопоглощающую прослойку.

Rolls-Royce 40/50 hp Silver Ghost

Оригинальный Rolls-Royce Silver Ghost был построен на шасси 40/50 hp с кузовом «турер» производства Barker & Co. по заказу управляющего директора марки Клода Джонсона. В 1908 году автомобиль продали частному коллекционеру, у которого он снова был выкуплен в 1948 году. Сейчас «Серебряный призрак» принадлежит компании Bentley.

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