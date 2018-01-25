Посмотрите, как полиция Австралии уничтожает машины стритрейсеров

Полиция австралийского штата Виктория уничтожила восемь автомобилей, конфискованных за незаконные уличные гонки. Видео было опубликовано на официальной странице новостного агентства 7 News Brisbane в социальной сети Facebook.

Среди уничтоженных машин — Nissan Skyline R33, Nissan Silvia S13 и пикап Holden. Все они были конфискованы в ходе рейдов против незаконных уличных гонок, прошедших в конце 2015 и начале 2016 года. Владельца Nissan Skyline, к примеру, обвинили в совершении действий, создающих угрозу безопасности. Штраф — 2000 австралийских долларов. Владельца Silvia обязали выплатить штраф в размере 1250 долларов, а также лишили прав на девять месяцев.

Владельцы еще шести автомобилей получили похожие наказания, некоторые из них были лишены водительских прав на срок до 18 месяцев. Кроме того, полицей были арестованы двое организаторов уличных гонок, которых ждет расследование и еще более суровое наказание.

Выявлением и пресечением уличных гонок занимается группа Taskforce Regarder, созданная в ноябре 2015 года. К настоящему моменту ее сотрудники наказали 55 водителей и конфисковали 24 автомобиля. В оперативную группу входят детективы, сотрудники дорожной полиции и сотрудники, работающие под прикрытием. Мы не допускаем толерантности к людям, которые участвуют и организуют мероприятия, которые могут повлечь за собой гибель или травмы людей , – заявил детектив инспектор группы Taskforce Regarder Мик Дайли (Mick Daly).

В 2016 году около 80 автомобилей были конфискованы полицией эмирата Дубай за участие в незаконных гонках. Для возврата своих автомобилей нарушителям пришлось заплатить штраф в 100 тысяч дирхамов (около 27 тысяч долларов).