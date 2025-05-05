Для самокатчиков хотят ввести верификацию через «Госуслуги»

Ранее пользователям кикшеринга достаточно было установить приложение и привязать к нему банковскую карту, а также подписать договор оферты. В Москве с марта ввели привязку к аккаунту на mos.ru, где полную учетную запись могут иметь только совершеннолетние. Теперь же сервисы предлагают распространить верификацию на всю страну.

При этом не все крупные игроки запрещают ездить на электросамокатах несовершеннолетним. Так, самокаты Whoosh в ряде городов могут арендовать 16-летние.

В Минцифры заявили, что повсеместно внедрять верификацию пока не планируют: для того нужно нормативное обоснование. Однако один из операторов может быть включен в эксперимент по авторизации через «Госуслуги». При этом пользователи выберут сведения, которые хотят предоставить, и смогут отозвать согласие в любой момент.