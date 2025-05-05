Для самокатчиков хотят ввести верификацию через «Госуслуги»Пока привязка к государственному порталу действует только в столице
Ранее пользователям кикшеринга достаточно было установить приложение и привязать к нему банковскую карту, а также подписать договор оферты. В Москве с марта ввели привязку к аккаунту на mos.ru, где полную учетную запись могут иметь только совершеннолетние. Теперь же сервисы предлагают распространить верификацию на всю страну.
При этом не все крупные игроки запрещают ездить на электросамокатах несовершеннолетним. Так, самокаты Whoosh в ряде городов могут арендовать 16-летние.
В Минцифры заявили, что повсеместно внедрять верификацию пока не планируют: для того нужно нормативное обоснование. Однако один из операторов может быть включен в эксперимент по авторизации через «Госуслуги». При этом пользователи выберут сведения, которые хотят предоставить, и смогут отозвать согласие в любой момент.
Сейчас кикшеринговые сервисы работают более чем в 210 российских городах; число пользователей — около 61 миллиона человек (данные Ассоциации операторов микромобильности). В прошлом году, по данным МВД, произошло более 4,4 тысячи аварий с электросамокатами и другими СИМ. В них погибли 54 человека, пострадали 4,59 тысячи. Около трети всех раненых — подростки в возрасте от 10 до 17 лет.
Ранее кикшеринговые сервисы Whoosh и «МТС Юрент» подняли штраф за вождение СИМ детьми и подростками с 10 тысяч до 30 тысяч рублей. В Москве же санкция за это уже составляет 100 тысяч.