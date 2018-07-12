Singer и Williams сделали из 28-летнего Porsche уникальный суперкар

На Фестивале скорости в Гудвуде компания Singer представит результат сотрудничества с Williams Advanced Engineering и рядом других автомобильных специалистов — проект Dynamics and Lightweighting Study (DLS), построенный на базе классического Porsche 911. На стенде фирмы дебютирует два автомобиля: образца 1990 и 1989 года. Опубликованы пока лишь фотографии первого из них (второй будет окрашен в красный цвет).

Уникальный двигатель для суперкара разработан в сотрудничестве с Williams Advanced Engineering и известным мотористом Porsche Хансом Мецгером. За основу агрегата был взят 3,6-литровый мотор образца 1990 года, объем которого увеличили до четырех литров, заменив практически все узлы.

Кузов спорткара целиком выполнен из углепластика. При его создании для улучшения аэродинамических характеристик использовались методы вычислительной гидродинамики. «Порше» оснащен семиступенчатой «механикой» в корпусе из магниевого сплава и открытым механизмом кулисы, карбон-керамическими тормозами Brembo (углерод-керамическая смесь дисков аналогична той, что используется на Bugatti Chiron), гоночными сиденьями Recaro, а также карбоновым рулем Momo.

Помимо этого, для Singer DLS изготовили магниевые колесные диски с центральной гайкой, регулируемые амортизационные стойки, специальную версию шин Michelin 295 Pilot Sport Cup 2, а также многорежимную систему стабилизации и «антипробуксовки».

В 2017 году, во время презентации эскизов машины, было объявлено, что компания построит 75 подобных автомобилей. Причем собирать их будут не в Калифорнии, где расположена штаб-квартира Singer, а на базе Williams в Великобритании.

Стоимость каждого суперкара составит минимум 1,8 миллиона долларов (111,8 миллиона рублей). Для сравнения, цены на «обычные» проекты Singer доходят до 500 тысяч долларов.