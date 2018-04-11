В Нидерландах сделали «поющую» дорогу. И сразу же демонтировали ее

Власти Нидерландов всего через несколько дней были вынуждены демонтировать «поющее» покрытие дороги, установленное в деревне Джелсум. Причиной для этого стали жалобы местных жителей, по словам которых громкая мелодия, создаваемая проезжающими автомобилями, «сводила с ума и мешала спать». Об этом сообщает Dutch News.

Специальные метки, нанесенные на правой стороне каждой полосы, должны были заставить водителей соблюдать скоростной режим. При проезде через них на скорости свыше 60 километров в час исполнялся гимн провинции Фрисландия. Однако если одновременно проезжало несколько автомобилей, звуки превращались в какофонию, еще больше вызывая недовольство жителей близлежащих домов.

Видео с YouTube-канала Persbureau Noord Nederland.

Рядом с Джелсумом также находится военный аэродром, с которого постоянно взлетают истребители. Но по словам жителей, лучше слушать самолеты, чем музыку, которая не прекращается круглыми сутками.

Помимо Голландии, «поющие» дороги есть в Дании, Южной Корее, Японии и США. Первая известная музыкальная дорога — «Асфальтофон» — создана в октябре 1995 года двумя датскими художниками. Это кусок шоссе с выпуклыми маркерами разной формы в виде двух параллельных полос, трансформирующих вибрацию шин в мелодию.