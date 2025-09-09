11 лет эмоций и драйва: Сириус Автодром приглашает на фестиваль!

20 сентября 2025 года с 12:00 до 19:00 на Сириус Автодроме пройдет традиционное мероприятие, посвященное дню рождения гоночной трассы. За 11 лет автодром стал местом проведения не только Гран-при России Формулы 1, но и многочисленных этапов кольцевых гонок, гонок на выносливость, а также других значимых автоспортивных и спортивно-массовых событий. Здесь выступали лучшие пилоты мира, тренировались и соревновались знаменитые атлеты, гостили популярные артисты и даже космонавты!