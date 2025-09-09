Новости
Опубликовано 09 сентября 2025, 19:10
1 мин.

11 лет эмоций и драйва: Сириус Автодром приглашает на фестиваль!

Легендарная гоночная трасса отмечает свой одиннадцатый день рождения
Федеральная территория «Сириус», Сириус Автодром, 20 сентября 2025 года отмечает свой одиннадцатый день рождения! В этот день гостей ждет яркая и насыщенная праздничная программа, которая объединит автоспортивные традиции, искусство, современную музыку, науку и развлечения для всей семьи.
© Пресс-служба Сириус Автодрома
20 сентября 2025 года с 12:00 до 19:00 на Сириус Автодроме пройдет традиционное мероприятие, посвященное дню рождения гоночной трассы. За 11 лет автодром стал местом проведения не только Гран-при России Формулы 1, но и многочисленных этапов кольцевых гонок, гонок на выносливость, а также других значимых автоспортивных и спортивно-массовых событий. Здесь выступали лучшие пилоты мира, тренировались и соревновались знаменитые атлеты, гостили популярные артисты и даже космонавты!

© Пресс-служба Сириус Автодрома

В этот день гостей ждут:

  • Заезды выставочных авто — редкая возможность посмотреть на вечерние заезды по гоночной трассе автомобилей, которые будут представлены на выставке.
  • Выставка автомобилей — интересные экземпляры, которые можно рассмотреть вблизи и сфотографировать, пообщаться с их владельцами.
  • Арт-пространство — выставка картин, где представлены работы с автомобилями в художественном исполнении.
  • DJ-сеты — в течение всего дня популярные диджеи будут создавать музыкальное настроение, а хедлайнером выступит известный DJ Nejtrino, резидент Radio Record и основатель лейбла L Music.
  • Фудкорт и лаунж-зона — уличная еда, напитки и комфортные места для отдыха.
  • Интерактивные и научные площадки — активности от партнеров Автодрома, которые понравятся всей семье.
