Видео: Porsche 911 проехал по горнолыжному склону в Шотландии

Купе Porsche 911 заехало на заснеженный горнолыжный склон, расположенный в Шотландии. Видео подъема опубликовано на официальном канале немецкого автопроизводителя на YouTube.

Для подъема использовалась полноприводная модификация Turbo S. Такой спорткар комплектуется 580-сильным бензиновым двигателем. С места до ста километров в час купе разгоняется за 2,9 секунды. Стоимость модели в России составляет 13 581 000 рублей.

В январе 2017 года на горнолыжный склон Ханенкамм на мотоцикле поднялся чемпион MotoGP Марк Маркес. Перед заездом на спортбайк поставили шипованные покрышки, подготовкой которых занимался человек, делающий шины для спидвея.

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