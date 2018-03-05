Для заезда по горе использовалась полноприводная модификация Turbo S

Пульс

Видео: Porsche 911 проехал по горнолыжному склону в Шотландии

D43eb038e7bb0d8c9293108d60d5085e0614d17d
5 марта 2018

Купе Porsche 911 заехало на заснеженный горнолыжный склон, расположенный в Шотландии. Видео подъема опубликовано на официальном канале немецкого автопроизводителя на YouTube.

Для подъема использовалась полноприводная модификация Turbo S. Такой спорткар комплектуется 580-сильным бензиновым двигателем. С места до ста километров в час купе разгоняется за 2,9 секунды. Стоимость модели в России составляет 13 581 000 рублей.

В январе 2017 года на горнолыжный склон Ханенкамм на мотоцикле поднялся чемпион MotoGP Марк Маркес. Перед заездом на спортбайк поставили шипованные покрышки, подготовкой которых занимался человек, делающий шины для спидвея.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Суперкары в горах

Кто, когда и зачем ездил в горы на суперкарах

Теги:
Porsche911
Новости по теме
21 февраля 2018
Обновленный Porsche 911 GT3 RS: 520 сил и 3,2 секунды до сотни
19 февраля 2018
Появилась первая фотографии нового Porsche 911 без камуфляжа
12 февраля 2018
Первый гоночный Porsche 911 с турбомотором пустят с молотка
6 февраля 2018
В Сеть попали фотографии обновленного Porsche 911 GT3 RS
13 декабря 2017
Компания Porsche показала старейший 911-й