Skoda показала тизер электрокроссовера Elroq

Модель станет первым обладателем нового дизайна Modern Solid

Компания Skoda показала первый тизер нового электрокроссовера Elroq. Чешский автогигант готовит премьеру новой модели Elroq. Как заявляет Skoda, речь идёт, естественно, о кроссовере с электрической силовой установкой. Компактная новинка будет первым серийным автомобилем бренда с новым фирменным стилем Modern Solid, который дебютирует на этом электрокаре и переосмыслит некоторые привычные черты. Премьера машины состоится осенью 2024 года — новинка станет первой из запланированных на ближайшие годы шести новых автомобилей марки.