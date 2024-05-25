Skoda показала тизер электрокроссовера Elroq

Опубликовано 25 мая 2024, 10:00
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Skoda показала тизер электрокроссовера ElroqМодель станет первым обладателем нового дизайна Modern Solid
Компания Skoda показала первый тизер нового электрокроссовера Elroq. Чешский автогигант готовит премьеру новой модели Elroq. Как заявляет Skoda, речь идёт, естественно, о кроссовере с электрической силовой установкой. Компактная новинка будет первым серийным автомобилем бренда с новым фирменным стилем Modern Solid, который дебютирует на этом электрокаре и переосмыслит некоторые привычные черты. Премьера машины состоится осенью 2024 года — новинка станет первой из запланированных на ближайшие годы шести новых автомобилей марки.
Характерной чертой всех следующих Skoda станет оформление передней части кузова Tech-Deck Face с многосегментной светодиодной матричной оптикой, надписью Skoda вместо привычной эмблемы, а также современным переосмыслением классической решётки радиатора, имитация которой появится и на электромобилях.
Больше никаких данных о новинке нет. Elroq станет третьей моделью Skoda после Enyaq и Enyaq Coupe, созданной на модульной платформе электромобиля MEB Volkswagen Group. Заявлено, что совершенно новый компактный кроссовер будет отличаться просторным салоном и исключительной практичностью.