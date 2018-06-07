Спортивную версию кроссовера поймали на Нюрбургринге

Пульс

Появилась первая фотография «заряженного» Skoda Kodiaq RS

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7 июня 2018

Фотошпионам впервые удалось заснять спортивную версию кроссовера Skoda Kodiaq во время испытаний на Нюрбургринге. Несмотря на камуфляж, принадлежность модификации можно определить точно: «шкодовцы» специально выставили напоказ таблички «Kodiaq RS». Снимок опубликовал британский журнал Autocar.

[Оправдывает ли Skoda Kodiaq поднятый вокруг него шум](https://motor.ru/testdrives/kodiaq.htm)

Оправдывает ли Skoda Kodiaq поднятый вокруг него шум

Британское издание пишет, что «заряженный» Kodiaq представят ближайшей осенью. Скорое появление такой машины подтвердил журналистам и руководитель Шкоды Бернхард Майер. По данным источников Autocar, под капотом будет двухлитровый дизель с двумя турбинами мощностью около 240 лошадиных сил, который уже используется на кроссовере Volkswagen Tiguan.

Volkswagen Tiguan с таким мотором способен разогнаться до 100 километров в час за 6,5 секунд и развить скорость до 220 километров в час.

Серийный кроссовер Skoda Kodiaq в версии Sportline

Серийный кроссовер Skoda Kodiaq в версии Sportline

Возможно, этот же мотор потом станут ставить и на модель Octavia RS. Сейчас она предлагается в Европе с бензиновым турбомотором 2.0 мощностью 245 лошадиных сил и дизелем такого же объема мощностью 184 силы.

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По словам руководителя Шкоды Бернхарда Майера, кроссовер Kodiaq RS представят уже в этом году. Он станет второй моделью Шкоды с приставкой RS. Компактный хэтчбек Fabia RS сняли с производства при смене поколений в 2014 году из-за низкого спроса.

Семиместный кроссовер Skoda Kodiaq представили полтора года назад. Он построен на платформе MQB и в целом технически аналогичен кроссоверу Volkswagen Tiguan второго поколения. При этом он крупнее: по длине колесной базы (2791 миллиметров) он совпадает с длиннобазным Tiguan Allspace.

Машины для российского рынка собирают в Нижнем Новгороде. Помимо базовой комплектации предусмотрена версия Scout c внедорожным уклоном и Sportline в спортивном духе. Как и в Европе, у нас можно выбрать один из трех двигателей: бензиновые турбомоторы 1.4 и 2.0 мощностью 150 и 180 лошадиных сил, а также 180-сильный турбодизель объемом два литра. Цены стартуют от 1 339 000 рублей.

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