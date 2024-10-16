Skoda раскрыла дату дебюта дешевого кроссовера Kylaq

В основу Kylaq легла платформа MQB-A0-IN, на которой строят топливные «бюджетники» для развивающихся стран. Длина кроссовера составит 3995 миллиметров, что означает налоговые льготы в Индии, а колесная база — 2566 миллиметров. Дорожный просвет при этом неплохой — 189 миллиметров.

В движение Kylaq будет приводить литровый мотор TSI мощностью 115 лошадиных сил (178 Нм). Пару ему составит шестиступенчатая механическая коробка передач либо автомат.