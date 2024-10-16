Skoda раскрыла дату дебюта дешевого кроссовера Kylaq

Skoda раскрыла дату дебюта дешевого кроссовера KylaqДо нее осталось меньше месяца
В основу Kylaq легла платформа MQB-A0-IN, на которой строят топливные «бюджетники» для развивающихся стран. Длина кроссовера составит 3995 миллиметров, что означает налоговые льготы в Индии, а колесная база — 2566 миллиметров. Дорожный просвет при этом неплохой — 189 миллиметров.
В движение Kylaq будет приводить литровый мотор TSI мощностью 115 лошадиных сил (178 Нм). Пару ему составит шестиступенчатая механическая коробка передач либо автомат.
Заявлены многочисленные помощники, включая систему предотвращения столкновений. Подушек безопасности уже в «базе» будет шесть. Не забыли в Skoda и про экологию, применив бамбуковое волокно в отделке интерьера.
На снимках Kylaq «одели» в особый камуфляж с индийскими мотивами, разработанный в честь 24-летия присутствия Skoda на местном рынке. Кроссовер в рамках испытаний преодолел более 800 тысяч километров, в том числе по бездорожью и на высоте трех тысяч метров над уровнем моря.
Kylaq в индийской SUV-линейке Skoda присоединится к Kodiaq и Kushaq. С запуском недорогой новинки чехи надеются вернуть продажи к уровню 2022 года — лучшего за всю историю марки в Индии.