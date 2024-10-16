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Опубликовано 16 октября 2024, 11:41
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Skoda раскрыла дату дебюта дешевого кроссовера Kylaq

До нее осталось меньше месяца
Skoda частично раскрыла доступный кроссовер Kylaq. Он дебютирует 6 ноября в Индии и станет третьей разработанной для местного рынка моделью Skoda после Kushaq и Slavia, с которыми разделит платформу. При этом Kylaq будет даже меньше небольшого Kushaq: его длина не превысит четырех метров. Соответственно, и цена будет ниже. Ожидается, что за «Кристалл» — так переводится Kylaq с санскрита — попросят около миллиона рупий (1,1 миллиона рублей).
Skoda раскрыла дату дебюта дешевого кроссовера Kylaq
© Skoda
Мария Руцкая

В основу Kylaq легла платформа MQB-A0-IN, на которой строят топливные «бюджетники» для развивающихся стран. Длина кроссовера составит 3995 миллиметров, что означает налоговые льготы в Индии, а колесная база — 2566 миллиметров. Дорожный просвет при этом неплохой — 189 миллиметров.

В движение Kylaq будет приводить литровый мотор TSI мощностью 115 лошадиных сил (178 Нм). Пару ему составит шестиступенчатая механическая коробка передач либо автомат.

Skoda раскрыла дату дебюта дешевого кроссовера Kylaq

© Skoda

Заявлены многочисленные помощники, включая систему предотвращения столкновений. Подушек безопасности уже в «базе» будет шесть. Не забыли в Skoda и про экологию, применив бамбуковое волокно в отделке интерьера.

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На снимках Kylaq «одели» в особый камуфляж с индийскими мотивами, разработанный в честь 24-летия присутствия Skoda на местном рынке. Кроссовер в рамках испытаний преодолел более 800 тысяч километров, в том числе по бездорожью и на высоте трех тысяч метров над уровнем моря.

Kylaq в индийской SUV-линейке Skoda присоединится к Kodiaq и Kushaq. С запуском недорогой новинки чехи надеются вернуть продажи к уровню 2022 года — лучшего за всю историю марки в Индии.

Источник:Skoda
Автор:Мария Руцкая
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