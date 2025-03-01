Skoda вернула полный привод семейству бензиновых Octavia

Для полноприводных Skoda Octavia положен пакет Sportline, но «механика» с трансмиссией 4х4 больше не сочетается. Есть и ограничения по комплектациям, поэтому новинка отнюдь не дешевая: базовый полноприводный лифтбек даже в Чехии стоит от 830 тысяч крон (33,1 тысячи евро), а в Германии цены только начинаются с 39,8 тысячи евро! Для сравнения базовая Octavia на родине обойдётся в 600 тысяч крон (24 тысячи евро).