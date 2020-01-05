Skoda Octavia RS получит бензо-электрическую установку с двигателем 1.4

Если инсайдерская информация подтвердится, гибридная Octavia RS станет самой мощной версией в истории модели. Однако будет ли бензо-электрическая Octavia RS быстрее модели прошлого поколения не уточняется. Лифтбек Octavia RS 245 набирал первую сотню с места за 6,6 секунды — превзойти этот показатель гибриду с 250-килограммовой батареей вряд ли удастся.

Для любителей традиционных ДВС, Skoda оставит дизельную и бензиновую версию Octavia RS без гибридного «довеска». Вероятно, спортивная Octavia на «тяжёлом» топливе сохранит прежний 2,0-литровый турбомотор EA288 мощностью около 200 лошадиных сил.