Skoda Octavia RS получит бензо-электрическую установку с двигателем 1.4

Вероятно, электрифицированная Octavia RS будет производительнее, чем Octavia iV PHEV с силовой установкой пиковой мощностью 245 лошадиных сил. Ожидается, что отдача бензинового турбомотора 1.4 TSI составит около 150 лошадиных сил, а электромотор, расположенный между ДВС и «роботом» DSG-6, будет выдавать свыше 100 лошадиных сил. Общий крутящий момент системы достигнет отметки 400 Нм.
Фото: Новая Skoda Octavia RS, неофициальный рендер AutoExpress
Если инсайдерская информация подтвердится, гибридная Octavia RS станет самой мощной версией в истории модели. Однако будет ли бензо-электрическая Octavia RS быстрее модели прошлого поколения не уточняется. Лифтбек Octavia RS 245 набирал первую сотню с места за 6,6 секунды — превзойти этот показатель гибриду с 250-килограммовой батареей вряд ли удастся.
Для любителей традиционных ДВС, Skoda оставит дизельную и бензиновую версию Octavia RS без гибридного «довеска». Вероятно, спортивная Octavia на «тяжёлом» топливе сохранит прежний 2,0-литровый турбомотор EA288 мощностью около 200 лошадиных сил.
Дата премьеры «заряженного» семейства Skoda Octavia RS держится в секрете. Не исключено, что дебют состоится в начале марта на Женевском автосалоне. В таком случае европейские продажи «подогретых» лифтбеков и универсалов начнутся осенью 2020 года.
Британские журналисты считают, что подзаряжаемый гибрид с литерой RS может стать самой дорогой «Октавией» в истории: цена такой модификации приблизится к 32 тысячам фунтов стерлингов (около 2,6 миллиона рублей по текущему курсу). В России топ-версии Skoda RS официально не продаются.