Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России

Со сменой поколения Rapid обзаведется фарами стреловидной формы со встроенными светодиодами и L-образными двухсекционными фонарями, причем и в тех, и в других прослеживается фирменные «кристаллические» мотивы чешской марки. Также на новых изображениях можно заметить надпись Skoda, появившуюся на крышке багажника. В числе других отличий от дореформенной модели – плавные линии радиаторной решетки, которая теперь расположена чуть ниже, и более рельефный капот с увеличенным скосом.