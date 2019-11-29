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13:29

Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России

Лифтбек получит внешность в стиле европейского хэтчбека Scala

© Skoda
Лиза Будрина
Компания Skoda опубликовала новые изображения Rapid следующего поколения, который разрабатывался специально для российского рынка и поступит в продажу в 2020 году. Лифтбек получил уникальные фары и узкие длинные задние фонари, причем последние позаимствовали у европейского хэтчбека Scala.

Со сменой поколения Rapid обзаведется фарами стреловидной формы со встроенными светодиодами и L-образными двухсекционными фонарями, причем и в тех, и в других прослеживается фирменные «кристаллические» мотивы чешской марки. Также на новых изображениях можно заметить надпись Skoda, появившуюся на крышке багажника. В числе других отличий от дореформенной модели – плавные линии радиаторной решетки, которая теперь расположена чуть ниже, и более рельефный капот с увеличенным скосом.

Skoda

По предварительным данным, в России новинку будут продавать с прежними моторами: «атмосферником» объемом 1,6 литра мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и 1,4-литровым турбомотором (125 сил). Премьера следующего Rapid состоится в декабре.

Пока же Skoda Rapid с базовым двигателем и «механикой» можно купить за 797 000 рублей, а топовый вариант со 125-сильным агрегатом и семиступенчатым DSG стоит 1 136 000 рублей. С января по октябрь в России было продано более 28,6 тысячи экземпляров Rapid. По собственной информации «Мотора», на протяжении всех месяцев этого года Rapid оставался самой востребованной моделью чешской марки.