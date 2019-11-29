Раскрыт дизайн нового Skoda Rapid для России

Со сменой поколения Rapid обзаведется фарами стреловидной формы со встроенными светодиодами и L-образными двухсекционными фонарями, причем и в тех, и в других прослеживается фирменные «кристаллические» мотивы чешской марки. Также на новых изображениях можно заметить надпись Skoda, появившуюся на крышке багажника. В числе других отличий от дореформенной модели – плавные линии радиаторной решетки, которая теперь расположена чуть ниже, и более рельефный капот с увеличенным скосом.
Skoda
По предварительным данным, в России новинку будут продавать с прежними моторами: «атмосферником» объемом 1,6 литра мощностью 90 либо 110 лошадиных сил и 1,4-литровым турбомотором (125 сил). Премьера следующего Rapid состоится в декабре.
Пока же Skoda Rapid с базовым двигателем и «механикой» можно купить за 797 000 рублей, а топовый вариант со 125-сильным агрегатом и семиступенчатым DSG стоит 1 136 000 рублей. С января по октябрь в России было продано более 28,6 тысячи экземпляров Rapid. По собственной информации «Мотора», на протяжении всех месяцев этого года Rapid оставался самой востребованной моделью чешской марки.