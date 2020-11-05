Skoda разработала ремни безопасности с меняющейся подсветкой

В кнопку фиксатора, выполненную из прозрачного пластика, встроены RGB-светодиоды, цвет которых меняется в зависимости от ситуации. Когда пассажирское кресло пустует, фиксатор ремня подсвечивается белым цветом. А когда датчик веса определяет человека на сиденье, фиксатор загорается красным, тем самым напоминая о необходимости пристегнуться. После того, как ремень безопасности защелкнут, цвет меняется на зеленый.
autocar.co.uk
Предусмотрены несколько режимов работы системы – пряжка ремня либо горит постоянно, либо её можно запрограммировать на мигание. Так взрослые пассажиры смогут следить за тем, пристегнуты ты ли дети на заднем ряду.
Технология находится на стадии разработки, и пока неизвестно, будет ли она внедрена на серийные автомобили Skoda. Между тем, в 2019 году автопроизводитель подал 94 заявки на патент – больше, чем любая другая компания в Чехии.