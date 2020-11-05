13:11

Skoda разработала ремни безопасности с меняющейся подсветкой

Чешский автопроизводитель запатентовал инновационную технологию

Технология Skoda © autocar.co.uk
Лиза Будрина
Компания Skoda разработала ремни безопасности со световой индикацией: фиксатор ремня меняет цвет в зависимости от того, пристегнут пассажир или нет. Как сообщает Autocar, автопроизводитель уже запатентовал технологию, так что не исключено, что в будущем её внедрят на серийные автомобили.

В кнопку фиксатора, выполненную из прозрачного пластика, встроены RGB-светодиоды, цвет которых меняется в зависимости от ситуации. Когда пассажирское кресло пустует, фиксатор ремня подсвечивается белым цветом. А когда датчик веса определяет человека на сиденье, фиксатор загорается красным, тем самым напоминая о необходимости пристегнуться. После того, как ремень безопасности защелкнут, цвет меняется на зеленый.

autocar.co.uk

Предусмотрены несколько режимов работы системы пряжка ремня либо горит постоянно, либо её можно запрограммировать на мигание. Так взрослые пассажиры смогут следить за тем, пристегнуты ты ли дети на заднем ряду.

Технология находится на стадии разработки, и пока неизвестно, будет ли она внедрена на серийные автомобили Skoda. Между тем, в 2019 году автопроизводитель подал 94 заявки на патент больше, чем любая другая компания в Чехии.

Источник: Autocar