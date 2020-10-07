Skoda разработала приложение, которое по звуку определит характер поломки

Программа работает следующим образом: нужно запустить приложение в непосредственной близости от источника звука в автомобиле, шумы будут записаны с помощью встроенного микрофона, после чего преобразованы в спектрограмму, которая визуально отображает акустические сигналы. Искусственный интеллект сравнит их с базой звуковых образцов, и если будут обнаружены совпадения, то система уведомит владельца машины о характере неисправности и необходимости обратиться в сервисный центр.
Фото: Skoda
5 технологий будущего в автомобилях
Искусственный интеллект уже способен распознавать десять шаблонов с точностью более 90 процентов, в том числе проблемы с рулевым управлением, роботизированной трансмиссией и климатической установкой. Приложение также настроено на определение других звуковых паттернов.
Дилеры Skoda тестируют приложение с июня 2019 года в разных странах, включая Германию, Россию, Австрию и Францию.