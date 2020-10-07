14:58

Skoda разработала приложение, которое по звуку определит характер поломки

Программу тестируют в том числе и в России

Sound Analyzer, разработанный Skoda © Skoda
Лиза Будрина
Чешская марка Skoda испытывает свою недавнюю разработку — мобильное приложение Sound Analyzer, которое по звукам определяет характер поломки в машине. Пока умная программа способна с точностью до 90 процентов распознать около десятка неисправностей. В тестовом режиме приложение используют 245 дилеров бренда в 14 странах, включая России.

Программа работает следующим образом: нужно запустить приложение в непосредственной близости от источника звука в автомобиле, шумы будут записаны с помощью встроенного микрофона, после чего преобразованы в спектрограмму, которая визуально отображает акустические сигналы. Искусственный интеллект сравнит их с базой звуковых образцов, и если будут обнаружены совпадения, то система уведомит владельца машины о характере неисправности и необходимости обратиться в сервисный центр.

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Sound Analyzer

Фото: Skoda

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Искусственный интеллект уже способен распознавать десять шаблонов с точностью более 90 процентов, в том числе проблемы с рулевым управлением, роботизированной трансмиссией и климатической установкой. Приложение также настроено на определение других звуковых паттернов.

Дилеры Skoda тестируют приложение с июня 2019 года в разных странах, включая Германию, Россию, Австрию и Францию.

Источник: Skoda