Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
28 августа 18:54

Британец собрал коллекцию из 70 почти одинаковых старых «Шкод»

Все автомобили он собрал за десять лет

Поделиться

Издание Autocar опубликовало историю о жителе Великобритании Марке Тороке, который является владельцем семидесяти «Шкод». Причем многие из них почти ничем не отличаются друг от друга – они одной и той же модели и года выпуска.

Свою коллекцию Торок называет «сиротским приютом для автомобилей Skoda». По его словам, он готов оставить у себя все те машины, которые больше никому не нужны. Всю коллекцию он собрал за десять лет, иногда покупая старые «Шкоды» «так же часто, как другие люди ходят в магазин за продуктами».

>
Reload
1 / 4
Фото Autocar

По словам Торока, большим поклонником автомобилей Skoda был его дед, который и привил ему любовь к машинам марки. Самая старая машина в коллекции – это S110 DeLuxe 1973 года, которую Марк вывез со свалки металлолома в Чехии. Самый свежий автомобиль – это шестицилиндровый Superb 2006 года, а самый любимый – «Суперб» 2002-го.

>
Reload
1 / 4
Фото Autocar

Летом компания Volkswagen рассказала о коллекции из 114 автомобилей Golf, которая принадлежит бывшему трубочисту из Австрии Йозефу Юза. В его коллекцию входят серийные машины, концепты, гоночные и тюнинговые экземпляры, а также очень редкие экземпляры модели. Весной 2019 года Юза намерен открыть собственный музей со всеми «Гольфами».

Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...