Британец собрал коллекцию из 70 почти одинаковых старых «Шкод»

Свою коллекцию Торок называет «сиротским приютом для автомобилей Skoda». По его словам, он готов оставить у себя все те машины, которые больше никому не нужны. Всю коллекцию он собрал за десять лет, иногда покупая старые «Шкоды» «так же часто, как другие люди ходят в магазин за продуктами».