Маленький кроссовер Skoda: первые изображения

Компания Skoda представит на Женевском автосалоне концепт городского кроссовера под названием Vision X. Предвестник серийного вседорожника продемонстрирует дальнейшее развитие линейки и дизайна марки.

Кроссовер оснастят гибридной силовой установкой, подробностей о которой пока нет. В оснащение Vision X войдут 20-дюймовые колесные диски и панорамная крыша. Особенностью интерьера вседорожника станет центральный дисплей информационно-развлекательной системы, а также декоративные элементы, выполненные из хрусталя.

Товарная версия Skoda Vision X станет третьи кроссовером в линейке марки, наряду с Karoq и Kodiaq.

В России из обновленной линейки вседорожников доступен только Kodiaq. Кроссовер оснащается 1,4-литровым бензиновым двигателем мощностью 150 сил и двухлитровыми моторами: 180-сильным бензиновым и 150-сильным дизельным. Базовый агрегат сочетается с шестиступенчатым, а старшие — семиступенчатым «роботом».

Цены на Skoda Kodiaq начинаются от 2 017 000 рублей.