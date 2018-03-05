Прототип Vision X оснастили силовой установкой с запасом хода 650 километров

Пульс

Skoda показала маленький газовый кроссовер

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5 марта 2018

Компания Skoda представила концептуальный кроссовер Vision X – самый маленький вседорожник в линейке. Автомобиль, мировая премьера которого состоится на Женевском моторшоу, будет оснащаться силовой установкой, способной работать на природном газе.

[Какие машины нарисовал дизайнер Йозеф Кабан, променявший «Шкоду» на «БМВ»](https://motor.ru/selector/jozefkaban.htm)

Какие машины нарисовал дизайнер Йозеф Кабан, променявший «Шкоду» на «БМВ»

Габаритная длина прототипа составляет 4250 миллиметров, ширина – 1800 миллиметров, высота – 1500 миллиметров, а размер колесной базы равен 2645 миллиметрам.

Таким образом, автомобиль получился на 16 миллиметров длиннее и на 19 миллиметров уже соплатформенного кроссовера Volkswagen T-Roc. Расстоянии между осями на 55 миллиметров больше у «Шкоды», чем у «немца».

Сзади вместо логотипа марки теперь используется крупная надпись Skoda

Сзади вместо логотипа марки теперь используется крупная надпись Skoda

В состав силовой установки кроссовера Vision X входит 1,5-литровая «турбочетверка», работающая на газе или бензине и выдающая 130 сил. Также у автомобиля есть два электродвигателя: один из них соединен с ДВС, а второй, 30-сильный, установлен на задней оси, обеспечивая работу системы полного привода. Эти агрегаты работают от 48-вольтовой электросети. Батарея – литий-ионная на 1,5 киловатт-часа.

С нуля до «сотни» такая машина может ускоряться за 9,3 секунды. Максимальная скорость – 200 километров в час.

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На электротяге кроссовер может проехать всего два километра. Суммарный запас хода – 650 километров.

Прототип дает представление о том, как мог бы выглядеть серийный компактный кроссовер, который дополнит линейку марки, состоящую из Karoq и Kodiaq.

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Теги:
Женева-2018КроссоверыSkoda
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