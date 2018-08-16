Посмотрите, как летящую стрелу поймали из салона «Шкоды»

По замыслу организаторов, расстояние до цели, которую должна была поразить стрела, составляет 70 метров. Скорость полета — 215 километров в час. Из-за непостоянной траектории дистанция, на которой стрелу можно было поймать рукой, сокращалась до 30 метров. Для того чтобы схватить летящую 68-сантиметровую стрелу Хаасу потребовалось 0,5 секунды.