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16 августа 15:57

Посмотрите, как летящую стрелу поймали из салона «Шкоды»

Трюк исполнил тренер по боевым искусствам Маркус Хаас

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Алексей Носаченко
Тренер по боевым искусствам Маркус Хаас смог поймать стрелу, выпущенную из лука представительницей олимпийской сборной Австрии Лоуренс Балдауфф. Во время исполнения необычного трюка Хаас находился в салоне «заряженного универсала» Skoda Octavia Combi RS 245.

По замыслу организаторов, расстояние до цели, которую должна была поразить стрела, составляет 70 метров. Скорость полета — 215 километров в час. Из-за непостоянной траектории дистанция, на которой стрелу можно было поймать рукой, сокращалась до 30 метров. Для того чтобы схватить летящую 68-сантиметровую стрелу Хаасу потребовалось 0,5 секунды.

В октябре прошлого года пилот WRC2 Понтус Тидеманд и чешский художник Матеж Ольмер с помощью Skoda Octavia RS 245 нарисовали несколько абстракций, которые символизируют удовольствие от вождения и драйв.

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