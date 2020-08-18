Посмотрите на роскошную вьетнамскую «ГАЗель»

Вьетнамская версия российского микроавтобуса построена на базе стандартной «ГАЗели Next». Кузов Skybus Gaz V-Class окрасили в черный цвет. Кроме того, при помощи молдинга вьетнамские инженеры выделили радиаторную решетку, а стекла получили «глухую» тонировку и шторки в салоне.
Салон Skybus, рассчитанный на 11 пассажиров, отличается богатым интерьером, включающим белые кожаные кресла с деревянной отделкой подлокотников и светодиодную подсветку потолка. Помимо этого, внутри микроавтобуса разместили большой телевизор и систему климат-контроля.
Facebook.com/GazVietNam
Какая силовая установка приводит в движение вьетнамскую «ГАЗель» пока неизвестно. «ГАЗель Next», экспортируемая в Юго-Восточную Азию, предлагается с 2,7-литровым двигателем мощностью 120 лошадиных сил и 2,8-литровым турбодизелем, выдающим 149 лошадиных сил. Вероятно, под капотом новинки установлен какой-то из этих моторов.
В настоящий момент стоимость вьетнамского бизнес-микроавтобуса не раскрывается.
В середине июля украинский дистрибьютор Горьковского автозавода, компания «Мотор Девелопмент Груп», объявила о создании нового бренда коммерческих автомобилей HDC. Под этой маркой на Украине начали выпускать и продавать «ГАЗели-Бизнес». Местный дистрибьютор ГАЗа был вынужден локализовать производство «ГАЗелей», поскольку с 1 января 2020 года импортировать автомобили российской сборки на Украину запрещено.