17:43

Посмотрите на роскошную вьетнамскую «ГАЗель»

Микроавтобус назвали Skybus Gaz V-Class

© Facebook.com/GazVietNam
Анастасия Дубина
Вьетнамский дистрибьютор компании ГАЗ представил бизнес-версию российского микроавтобуса. Роскошная модель, получившая название Skybus Gaz V-Class, будет реализовываться исключительно на южно-азиатском рынке.

Вьетнамская версия российского микроавтобуса построена на базе стандартной «ГАЗели Next». Кузов Skybus Gaz V-Class окрасили в черный цвет. Кроме того, при помощи молдинга вьетнамские инженеры выделили радиаторную решетку, а стекла получили «глухую» тонировку и шторки в салоне.

Салон Skybus, рассчитанный на 11 пассажиров, отличается богатым интерьером, включающим белые кожаные кресла с деревянной отделкой подлокотников и светодиодную подсветку потолка. Помимо этого, внутри микроавтобуса разместили большой телевизор и систему климат-контроля.

Facebook.com/GazVietNam

Какая силовая установка приводит в движение вьетнамскую «ГАЗель» пока неизвестно. «ГАЗель Next», экспортируемая в Юго-Восточную Азию, предлагается с 2,7-литровым двигателем мощностью 120 лошадиных сил и 2,8-литровым турбодизелем, выдающим 149 лошадиных сил. Вероятно, под капотом новинки установлен какой-то из этих моторов.

В настоящий момент стоимость вьетнамского бизнес-микроавтобуса не раскрывается.

В середине июля украинский дистрибьютор Горьковского автозавода, компания «Мотор Девелопмент Груп», объявила о создании нового бренда коммерческих автомобилей HDC. Под этой маркой на Украине начали выпускать и продавать «ГАЗели-Бизнес». Местный дистрибьютор ГАЗа был вынужден локализовать производство «ГАЗелей», поскольку с 1 января 2020 года импортировать автомобили российской сборки на Украину запрещено.

Источник: Facebook.com/GazVietNam