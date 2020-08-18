Посмотрите на роскошную вьетнамскую «ГАЗель»

Вьетнамская версия российского микроавтобуса построена на базе стандартной «ГАЗели Next». Кузов Skybus Gaz V-Class окрасили в черный цвет. Кроме того, при помощи молдинга вьетнамские инженеры выделили радиаторную решетку, а стекла получили «глухую» тонировку и шторки в салоне.

Салон Skybus, рассчитанный на 11 пассажиров, отличается богатым интерьером, включающим белые кожаные кресла с деревянной отделкой подлокотников и светодиодную подсветку потолка. Помимо этого, внутри микроавтобуса разместили большой телевизор и систему климат-контроля.