Вот так выглядит редчайший Nissan Skyline в мире

Все построенные образцы были окрашены в серебристый цвет за исключением одного — для него выбрали оттенок Midnight Purple III. Недавно в Японии взялись за восстановление одного из редких «Скайлайнов», и в ходе работ было решено тоже перекрасить его в этот необычный цвет.

Сейчас автомобиль, которые довели до идеального состояния, находится в Австралии в руках ателье V-Spec Perfomance. Его стоимость превышает 500 000 долларов (32 614 250 рублей по текущему курсу), что делает его если не самым, то как минимум одним из самых дорогих в «Скайлайнов» мире.