Вот так выглядит редчайший Nissan Skyline в мире

Nissan вместе с подразделением Nismo построил первый спорткар с приставкой Z-Tune еще в 2003 году, но к тому моменту, когда спецверсии дали «зеленый свет» для запуска в серию, сам «Скайлайн» в 34-м кузове уже сняли с производства. Однако в Nismo не захотели так просто расставаться с проектом, поэтому выкупили 12 подержанных экземпляров R34 GT-R в исполнении V-Spec и превратили их в версию Z-Tune. Еще семь экземпляров «пожертвовали» владельцы.
Компания значительно доработала RB26DETT, оснастив его новыми турбонагнетателями, а также увеличив объем до 2,8 литров. Такой шаг позволил довести отдачу мотора до 500 лошадиных сил. По заявлению Nismo, эта модификация «Скайлайна» набирала первую сотню за 3,8 секунды, а на преодоление дрэговой дистанции в четверть мили требовались рекордные 10,06 секунды. Максимальная скорость у Z-Tune была ограничена на отметке в 327 километров в час.
Все построенные образцы были окрашены в серебристый цвет за исключением одного — для него выбрали оттенок Midnight Purple III. Недавно в Японии взялись за восстановление одного из редких «Скайлайнов», и в ходе работ было решено тоже перекрасить его в этот необычный цвет.
Сейчас автомобиль, которые довели до идеального состояния, находится в Австралии в руках ателье V-Spec Perfomance. Его стоимость превышает 500 000 долларов (32 614 250 рублей по текущему курсу), что делает его если не самым, то как минимум одним из самых дорогих в «Скайлайнов» мире.