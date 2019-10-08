Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
16:06

Вот так выглядит редчайший Nissan Skyline в мире

Стоимость этого R34 GT-R Z-Tune превышает 500 000 долларов

В Австралии нашли уникальный Nissan Skyline R34 GT-R в модификации Z-Tune и цвете Midnight Purple III. Автомобиль полностью восстановлен, а его стоимость превышает 500 тысяч долларов, что делает его как минимум одним из самых дорогих «Скайланов» в мире.

Nissan вместе с подразделением Nismo построил первый спорткар с приставкой Z-Tune еще в 2003 году, но к тому моменту, когда спецверсии дали «зеленый свет» для запуска в серию, сам «Скайлайн» в 34-м кузове уже сняли с производства. Однако в Nismo не захотели так просто расставаться с проектом, поэтому выкупили 12 подержанных экземпляров R34 GT-R в исполнении V-Spec и превратили их в версию Z-Tune. Еще семь экземпляров «пожертвовали» владельцы.

Компания значительно доработала RB26DETT, оснастив его новыми турбонагнетателями, а также увеличив объем до 2,8 литров. Такой шаг позволил довести отдачу мотора до 500 лошадиных сил. По заявлению Nismo, эта модификация «Скайлайна» набирала первую сотню за 3,8 секунды, а на преодоление дрэговой дистанции в четверть мили требовались рекордные 10,06 секунды. Максимальная скорость у Z-Tune была ограничена на отметке в 327 километров в час.

Все построенные образцы были окрашены в серебристый цвет за исключением одного — для него выбрали оттенок Midnight Purple III. Недавно в Японии взялись за восстановление одного из редких «Скайлайнов», и в ходе работ было решено тоже перекрасить его в этот необычный цвет.

Сейчас автомобиль, которые довели до идеального состояния, находится в Австралии в руках ателье V-Spec Perfomance. Его стоимость превышает 500 000 долларов (32 614 250 рублей по текущему курсу), что делает его если не самым, то как минимум одним из самых дорогих в «Скайлайнов» мире.