Из штаб-квартиры Nissan угнали редкий Skyline GT-R

Автомобиль окрашен в эксклюзивный для модели красный цвет

Из штаб-квартиры компании Nissan похитили редкое купе Skyline GT-R R32. Автомобиль 1991 года выпуска украли из головного офиса компании Nissan в Мельбурне. Об этом сообщило местное издание news.com.au, журналисты которого не привели никаких подробностей угона. Представители японского бренда активно сотрудничают с местной полицией, которая пытается найти преступников по горячим следам. Кроме того, компания просит всех, кто обладает какой-либо информации о местонахождении машины, незамедлительно сообщить правоохранительным органам.