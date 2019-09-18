Умная система начнет следить за поведением российских водителей

Проект Skytracking Transport Security предусматривает использование компьютерного зрения для распознавания поведения водителя за рулем. Например, система может определить использование смартфона во время движения, курение, и даже отследить накопившуюся усталость автомобилиста и другие факторы. Также будут задействованы датчики для мониторинга технического состояния транспортного средства, ухода с маршрута и превышения скорости.

Вся собранная информацию будет анализироваться при помощи искусственного интеллекта и сравниваться с набором уже имеющихся шаблонов инцидентов. Если система посчитает, что высока вероятность ДТП, то она предупредит об этом водителя.