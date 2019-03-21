Угнанный 27 лет назад «Мерседес» SL 500 нашли почти новым. И сразу решили продать

Онлайн-аукцион Copart выставила на продажу Mercedes-Benz SL 500, угнанный из салона дилера в ноябре 1991 года. Большую часть времени родстер простоял без движения, поэтому его пробег составляет всего 1900 километров. Ориентировочная цена автомобиля — 12 008 долларов или 765 тысяч рублей по текущему курсу.