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18:08

Угнанный 27 лет назад «Мерседес» SL 500 нашли почти новым. И сразу решили продать

За все это время машина проехала 1900 километров

Онлайн-аукцион Copart выставила на продажу Mercedes-Benz SL 500, угнанный из салона дилера в ноябре 1991 года. Большую часть времени родстер простоял без движения, поэтому его пробег составляет всего 1900 километров. Ориентировочная цена автомобиля — 12 008 долларов или 765 тысяч рублей по текущему курсу.

Этот экземпляр Mercedes-Benz SL 500 окрашен в голубой цвет. Салон отделан бежевой кожей. На кузове имеются незначительные потертости и сколы, но в целом его состояние соответствуют пробегу. Интерьер сохранился в идеальном состоянии.

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Под капотом родстера установлен 5,0-литровый атмосферный V8, выдающий 326 лошадиных сил и 450 Нм момента. Коробка — четырехдиапазонный «автомат». Разгон до «сотни» у такого SL 500 занимает 6,2 секунды. Максимальная скорость — 250 километров в час.

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Mercedes-Benz SL 500 последнего, шестого поколения оснащается 4.7 V8 с двумя турбонагнетателями, отдача которого — 455 сил и 700 Нм момента. Первую «сотню» родстер разменивает через 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляет те же 250 километров в час.

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