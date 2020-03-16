Полиция США попросила преступников не нарушать закон до конца эпидемии

На данный момент в штате Юта зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 16 марта во всем мире 169 387 заболевших, при этом выздоровели уже 77 257 человек, а погибли от вируса чуть больше 6,5 тысяч.