Полиция США попросила преступников не нарушать закон до конца эпидемии

Такой призыв появился в официальном твиттере полицейского департамента. Преступников попросили отложить всю криминальную и злонамеренную деятельность до соответствующего уведомления.
Due to the confirmed case of #COVIDー19 from community spread, SLCPD is asking all criminal activities/nefarious behavior to cease until further notice. We appreciate your anticipated cooperation in halting crime & thank criminals in advance. #SocialDistancingNow #behaveyourself pic.twitter.com/JeQnQKdXAT— SLC Police Dept. (@slcpd) March 14, 2020
Также полицейские заранее поблагодарили всех преступников за ту помощь, которую они могут оказать, и выразили надежду, что подобное сотрудничество все же состоится.
На данный момент в штате Юта зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 16 марта во всем мире 169 387 заболевших, при этом выздоровели уже 77 257 человек, а погибли от вируса чуть больше 6,5 тысяч.