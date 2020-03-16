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11:38

Полиция США попросила преступников не нарушать закон до конца эпидемии

Об этом они написали в официальном твиттере ведомства

Анастасия Дубина
Полицейские американского Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, попросили преступников воздержаться от совершения каких-либо преступлений из-за того, что в городе распространяется коронавирус COVID-19.

Такой призыв появился в официальном твиттере полицейского департамента. Преступников попросили отложить всю криминальную и злонамеренную деятельность до соответствующего уведомления.

Также полицейские заранее поблагодарили всех преступников за ту помощь, которую они могут оказать, и выразили надежду, что подобное сотрудничество все же состоится.

На данный момент в штате Юта зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 16 марта во всем мире 169 387 заболевших, при этом выздоровели уже 77 257 человек, а погибли от вируса чуть больше 6,5 тысяч.