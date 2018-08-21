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21 августа 13:23

Водителей спорткаров задержали за слишком медленную езду

Полицейские Коннектикута остановили на шоссе 10 спорткаров

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Полиция штата Коннектикут остановила несколько спорткаров за «слишком медленную» езду. Инцидент произошел на шоссе номер «I-15» недалеко от туннеля Героев. По словам очевидцев, водители автомобилей блокировали обе полосы дороги, а также вели видеосъемку.

Прибывший на место наряд патрульной службы задержал десять автомобилей, среди которых были Chevrolet Corvette и Audi R8. Водители спорткаров объяснили, что снимают пилотный выпуск нового шоу, однако его название не уточнили. После этого полицейские составили протоколы о нарушении правил дорожного движения на всех десяти владельцев спорткаров.

В феврале сообщалось, что около десяти полицейских прибыли с оружием к гаражу Энрике Мендоса, когда приняли звуки выхлопа за выстрелы. Сначала полицейские не поверили владельцу компрессорной Acura Integra DC5, но после демонстрации «прострелов» извинились и сказали, что звук очень крутой.

Летом прошлого года полиция Детройта задержали музыкантов во время съемок клипа. Сцену из него они приняли за попытку вооруженного нападения и угона машины. Разобравшись в ситуации, правоохранители все-таки задержали троих человек за то, что они никого не уведомили и не получили разрешение на проведение съемок.

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