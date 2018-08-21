Водителей спорткаров задержали за слишком медленную езду

Прибывший на место наряд патрульной службы задержал десять автомобилей, среди которых были Chevrolet Corvette и Audi R8. Водители спорткаров объяснили, что снимают пилотный выпуск нового шоу, однако его название не уточнили. После этого полицейские составили протоколы о нарушении правил дорожного движения на всех десяти владельцев спорткаров.

В феврале сообщалось, что около десяти полицейских прибыли с оружием к гаражу Энрике Мендоса, когда приняли звуки выхлопа за выстрелы. Сначала полицейские не поверили владельцу компрессорной Acura Integra DC5, но после демонстрации «прострелов» извинились и сказали, что звук очень крутой.