Медленных водителей назвали причиной смертельных ДТП

Как пишет Daily Star, только за прошлый год в Великобритании 26 человек получили тяжелые травмы и двое погибли в результате аварий, причиной которых стала неоправданно низкая скорость одного из участников движения. Еще 132 человека получили травмы легкой или средней степени тяжести.

При этом в Великобритании существуют штрафы за езду сильно медленнее установленного скоростного режима — водителю придется заплатить 100 фунтов стерлингов (чуть больше 8 тысяч рублей), также он получает три штрафных очка. Но даже это не всегда заставляет водителей ехать быстрее.

Основатель альянса британских водителей Хью Бладон согласен с мнением, что медленные водители представляют собой не меньшую опасность на дороге, чем лихачи. По его мнению, такая манера вождения раздражает окружающих, собирает за собой «хвосты» из других водителей и вынуждает их идти на обгон, самый опасный маневр на дороге.