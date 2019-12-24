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13:17

Медленных водителей назвали причиной смертельных ДТП

Неоправданно медленная езда приводит к трагедиям так же, как и слишком быстрая

© Dan Gold / Unsplash
Анастасия Дубина
Как показало исследование британского министерства транспорта, за последние пять лет число людей, которые погибли или получили тяжелые травмы в результате аварии из-за слишком медленной езды, выросло на 75 процентов.

Как пишет Daily Star, только за прошлый год в Великобритании 26 человек получили тяжелые травмы и двое погибли в результате аварий, причиной которых стала неоправданно низкая скорость одного из участников движения. Еще 132 человека получили травмы легкой или средней степени тяжести.

При этом в Великобритании существуют штрафы за езду сильно медленнее установленного скоростного режима — водителю придется заплатить 100 фунтов стерлингов (чуть больше 8 тысяч рублей), также он получает три штрафных очка. Но даже это не всегда заставляет водителей ехать быстрее.

Основатель альянса британских водителей Хью Бладон согласен с мнением, что медленные водители представляют собой не меньшую опасность на дороге, чем лихачи. По его мнению, такая манера вождения раздражает окружающих, собирает за собой «хвосты» из других водителей и вынуждает их идти на обгон, самый опасный маневр на дороге.

Медленная езда, по словам Бладона, «эгоистична и совершенно глупа, да ещё приводит к катастрофе». Но в то же время представитель альянса понимает, что некоторые водители едут медленно, потому что у них недостаточно опыта и уверенности в себе. Как признался Бладон, с этим вряд ли можно что-то сделать.

Штраф за медленную езду действует и в России, его приняли еще в 2014 году. Согласно закону, водитель, которые движется со скоростью ниже 30 километров в час по дороге вне населенного пункта, обязан пропустить идущую за ним колонну, чтобы не создавать аварийную ситуацию. В противном случае ему грозит штраф от 1 до 1,5 тысяч рублей. Также штраф можно получить, если ехать по автомагистрали со скоростью ниже 40 километров в час.

На практике же такие штрафы выписывают крайне редко — установленные в городах России камеры фото- и видеофиксации штрафуют только водителей, которые превышают скоростной лимит. Причем штрафы за это нарушение недавно предложили увеличить в шесть раз, с 500 до 3000 рублей, а за повторное нарушение штрафовать сразу на 5000 рублей. С такой инициативой выступили представители МВД.