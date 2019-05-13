Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки

Для автомобиля был использован бензиновый двигатель марки Predator. Его объем составляет 212 кубических сантиметров, а мощность – 6,5 силы. В США такой мотор можно купить за 120 долларов. В описании агрегата указано, что его можно использовать для газонокосилок, моек высокого давления, бетономешалок, генераторов, водяных насосов и вентиляционных установок.
Источник: EverythingWithWheels
Запуск мотора осуществляется при помощи ручного тросового стартера – шнур расположен внутри левой колесной арки. Мотор удалось совместить с пятиступенчатой механической коробкой передач и центробежной муфтой сцепления.
Механик утверждает, что пикап с агрегатом от газонокосилки может разгоняться до 20 миль в час (32 километра в час).