Пикап Ram оснастили 0,2-литровым мотором от газонокосилки

Для автомобиля был использован бензиновый двигатель марки Predator. Его объем составляет 212 кубических сантиметров, а мощность – 6,5 силы. В США такой мотор можно купить за 120 долларов. В описании агрегата указано, что его можно использовать для газонокосилок, моек высокого давления, бетономешалок, генераторов, водяных насосов и вентиляционных установок.