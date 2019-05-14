Smart представил последнюю серию автомобилей с ДВС

Ограниченная серия #21 получила статус коллекционной и будет представлена 21 автомобилем. Число в названии символизирует не только общий тираж: это ещё и 21 год, прошедший с выпуска первой машины, а также такой же временной отрезок, но лежащий в будущем. Над дизайном ситикаров работал промышленный дизайнер Константин Грчич.