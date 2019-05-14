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14 мая, 15:23

Smart представил последнюю серию автомобилей с ДВС

Со следующего года компания будет выпускать только электрокары

Марка Smart, которой отныне напополам владеет Daimler и Geely, со следующего года полностью переключится на выпуск автомобилей с электрическими силовыми установками. В честь этого события компания представила прощальную серию автомобилей с ДВС, созданную совместно с Brabus и промышленным дизайнером Константином Грчичем.
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Ограниченная серия #21 получила статус коллекционной и будет представлена 21 автомобилем. Число в названии символизирует не только общий тираж: это ещё и 21 год, прошедший с выпуска первой машины, а также такой же временной отрезок, но лежащий в будущем. Над дизайном ситикаров работал промышленный дизайнер Константин Грчич.

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Для Smart #21 выбрали цветовую схему, отсылающую к машинам первого поколения. Желтый оттенок основан на оригинальном Hello Yellow, а графика — на идее швейцарского художника Роман Зигнер, который прогонял Smart через тоннель и обливал машину краской.

Производство всех автомобилей серии завершится в августе этого года. Сколько они будут стоить пока не сообщается.

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