Smart отметит 20-летие родстером для шумного мегаполиса

По сути, Smart Forease — попытка компании заглянуть в будущее городской мобильности. По замыслу производителя, электрокар с открытым верхом должен «поместить водителя в центр шума и суеты мегаполиса». При этом общая концепция прототипа позаимствована у Сrossblade (2001 год) и Forspeed (2011).
Кузов концепт-кара выкрашен в белый металлик в сочетании с матово-серебристыми вставками и ярко-зелеными акцентами. Аналогичная цветовая тема используется и в интерьере. Среди особенностей салона: круглые дисплеи на месте вентиляционных дефлекторов, куда выводится информация из встроенных приложений, а также интегрированные в заднюю часть кокпита динамики аудиосистемы.
Информации о технической начинке нет. Вероятно, силовая установка концепта полностью повторяет серийную на Smart EQ Fortwo. Это 81-сильный электромотор, способный разгонять родстер до сотни за 11,8 секунды. Максимальная скорость машины составляет 130 километров в час. Запас хода на электротяге — 155 километров.
Концептуальный Smart Forspeed дебютировал в 2011 году. Прототип оснастили 41-сильным электромотором, который позволяет автомобилю разгоняться с нуля до 60 километров в час за 5,5 секунды и достигать максимальной скорости 120 километров в час. Запас хода Forspeed составлял 136 километров, а зарядка аккумулятора до 80 процентов занимала 45 минут.