Smart отметит 20-летие родстером для шумного мегаполиса

Кузов концепт-кара выкрашен в белый металлик в сочетании с матово-серебристыми вставками и ярко-зелеными акцентами. Аналогичная цветовая тема используется и в интерьере. Среди особенностей салона: круглые дисплеи на месте вентиляционных дефлекторов, куда выводится информация из встроенных приложений, а также интегрированные в заднюю часть кокпита динамики аудиосистемы.