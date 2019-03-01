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12:47

Концепт Smart Forease+ посвятили городу и плохой погоде

Прошлогоднему прототипу Forease добавили необычную крышу

Компания Daimler представит в Женеве эволюцию концепта Smart Forease — Forease+. Как и предшественник электрокар должен «поместить водителя в центр шума и суеты мегаполиса», но оснащен необычной крышей для поездок в плохую погоду.
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Основой для Smart Forease+ стал серийный Smart EQ Fortwo cabrio. При этом от прошлогоднего Forease новинка отличается лишь крышей и цветом декора экстерьера и интерьера. Верх состоит из прочного тканого каркаса, покрытого мягким материалом, и может легко демонтироваться. Характерная для концепта «световая подпись» формируется за счет фар с тремя активными LED-элементами в каждой.

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Основной цвет кузова — матовый серый, но в Daimler его называют «каменный уголь». Яркие янтарные акценты можно найти на колесах, бамперах и в салоне: передняя панель практически полностью затянута в наппу того же цвета. В отделке интерьера Smart Forease+ используется натуральная кожа и микрофибра.

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Силовая установка концепта, вероятно, позаимствована у серийного Smart EQ Fortwo. Это 60-киловаттный (83 силы и 160 Нм момента) электромотор и батарея емкостью 17,6 киловатт-часа.

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