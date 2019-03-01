Концепт Smart Forease+ посвятили городу и плохой погоде

Основой для Smart Forease+ стал серийный Smart EQ Fortwo cabrio. При этом от прошлогоднего Forease новинка отличается лишь крышей и цветом декора экстерьера и интерьера. Верх состоит из прочного тканого каркаса, покрытого мягким материалом, и может легко демонтироваться. Характерная для концепта «световая подпись» формируется за счет фар с тремя активными LED-элементами в каждой.