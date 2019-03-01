Концепт Smart Forease+ посвятили городу и плохой погоде

Основой для Smart Forease+ стал серийный Smart EQ Fortwo cabrio. При этом от прошлогоднего Forease новинка отличается лишь крышей и цветом декора экстерьера и интерьера. Верх состоит из прочного тканого каркаса, покрытого мягким материалом, и может легко демонтироваться. Характерная для концепта «световая подпись» формируется за счет фар с тремя активными LED-элементами в каждой.
Основной цвет кузова — матовый серый, но в Daimler его называют «каменный уголь». Яркие янтарные акценты можно найти на колесах, бамперах и в салоне: передняя панель практически полностью затянута в наппу того же цвета. В отделке интерьера Smart Forease+ используется натуральная кожа и микрофибра.
Силовая установка концепта, вероятно, позаимствована у серийного Smart EQ Fortwo. Это 60-киловаттный (83 силы и 160 Нм момента) электромотор и батарея емкостью 17,6 киловатт-часа.