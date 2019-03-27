Бренд Smart станет наполовину китайским

Накануне появилась информация, что Daimler решит судьбу Smart до конца нынешнего года. Руководство концерна недовольно финансовыми результатами и «без колебаний ''убъет'' марку, если это потребуется для сокращения издержек». Эксперты связывают такое решение со стремлением «Даймлера» превратиться в поставщика услуг электромобильности и производителя электрокаров, что потребует значительных инвестиций.

По официальной информации, по итогам 2018 года общие продажи «Смартов» составили 128 802 экземпляра, что на 4,6 процента меньше, чем годом ранее. Ежегодные убытки бренда — 500-700 миллионов евро.

В 2018 году Geely (официальное название Zhejiang Geely Holding Group) приобрела 9,7 процента долей Daimler. Сделка прошла через дочернюю структуру Tenaciou3 Prospect Investment, принадлежащую основателю группы Ли Шуфу.