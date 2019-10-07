Новые Smart научатся у MINI сексуальности

В старых MINI шеф-дизайнера привлекает сочетание той самой «сексуальности» с простотой. По его словам, именно это сейчас нужно покупателям, и именно в этом был секрет привлекательности хэтчбеков 20 лет назад.

Но прежде чем это произойдет, на рынке появятся обновленные версии моделей Fortwo и Forfour, которые производитель показал на Франкфуртском автосалоне. Обе модификации оснащены электрическими силовыми установками, в составе которой 82-сильный мотор и батарея емкостью 17,6 киловатт-часов.