Новые Smart научатся у MINI сексуальности

Как ожидается, новинку представят публике в 2022 году. По словам Вагенера, «Смарту» не хватает «сексуальности», и именно поэтому он будет искать вдохновение в первых моделях перезапущенного MINI В разговоре с Autocar он пояснил, что Smart достаточно давно на рынке, и что ему пора становиться более «взрослым». После выхода нового поколения, руководство хочет также выпустить более крупный автомобиль, который сможет составить конкуренцию в B-сегменте.
В старых MINI шеф-дизайнера привлекает сочетание той самой «сексуальности» с простотой. По его словам, именно это сейчас нужно покупателям, и именно в этом был секрет привлекательности хэтчбеков 20 лет назад.
Но прежде чем это произойдет, на рынке появятся обновленные версии моделей Fortwo и Forfour, которые производитель показал на Франкфуртском автосалоне. Обе модификации оснащены электрическими силовыми установками, в составе которой 82-сильный мотор и батарея емкостью 17,6 киловатт-часов.
На разгон с места до 60 километров в час оба электромобиля тратят по 4,8 секунды. Запас хода моделей составляет 159 километров, а на зарядку от бытовой розетки требуется 3,5 часа. От 22-киловаттной зарядки можно восполнить батарею с 10 до 80 процентов за 40 минут.
При этом руководство MINI напротив планирует уменьшать размеры своих моделей. Как пишет Autocar, глава марки Бернд Кербер признает, что трёхдверный хэтчбек сейчас стал выглядеть слишком крупным на фоне конкурентов, и что ему не хватает компактности более ранних моделей.
Четвертое поколение MINI ожидается в 2022-2023 году. В семейство снова войдут трех-и пятидверные модификации, кабриолет, а также более крупные Clubman и Countryman. Помимо этого, производитель намерен выпустить на рынок кроссовер, который в «зеленой» версии разделит силовую установку с новым BMW i3.