Автомобильные шины научили вырабатывать электричество

По словам авторов разработки, на внутренней части шины устанавливается устройство, которое в компании называют «сборщиком энергии». Когда транспортное средство движется, это устройство преобразовывает статическое электричество в энергию при каждой деформации шины.
Количества собранной энергии недостаточно для зарядки аккумулятора электромобиля или даже для питания оптики, но ее вполне хватит на поддержание работы датчиков — например, датчика давления в шинах.
Эту технологию компания разработала совместно с профессором кафедры машиностроения из Университета Кансай Хироши Тани. Благодаря поддержке Японского научно-технологического центра, Sumitomo продолжит исследование своей концепции «умных шин», чтобы однажды запустить их в производство.
Четыре года назад компания Goodyear уже представляла похожую технологию — тогда в Женеве показали шины, которые сами умели генерировать электричество. Кроме того, шины могли меняться в зависимости от типа дорожного покрытия, выпуская или напротив подкачивая воздух. Но тогда сама компания не захотела продолжать разработки — шины показали исключительно в качестве прототипа и с целью укрепить свои позиции на рынке.