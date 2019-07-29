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20:00

Автомобильные шины научили вырабатывать электричество

Питания недостаточно для зарядки электромобиля, но хватает для работы датчиков

Японская компания Sumitomo разработала новую технологию «умных» шин, которая позволяет вырабатывать электроэнергию во время вращения колес. Это позволит обеспечить дополнительное питание электронике.

По словам авторов разработки, на внутренней части шины устанавливается устройство, которое в компании называют «сборщиком энергии». Когда транспортное средство движется, это устройство преобразовывает статическое электричество в энергию при каждой деформации шины.

Количества собранной энергии недостаточно для зарядки аккумулятора электромобиля или даже для питания оптики, но ее вполне хватит на поддержание работы датчиков — например, датчика давления в шинах.

Эту технологию компания разработала совместно с профессором кафедры машиностроения из Университета Кансай Хироши Тани. Благодаря поддержке Японского научно-технологического центра, Sumitomo продолжит исследование своей концепции «умных шин», чтобы однажды запустить их в производство.

Четыре года назад компания Goodyear уже представляла похожую технологию — тогда в Женеве показали шины, которые сами умели генерировать электричество. Кроме того, шины могли меняться в зависимости от типа дорожного покрытия, выпуская или напротив подкачивая воздух. Но тогда сама компания не захотела продолжать разработки — шины показали исключительно в качестве прототипа и с целью укрепить свои позиции на рынке.