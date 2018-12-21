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16:03

Американец построил турбореактивный Smart. И на нем можно ездить по обычным дорогам

Ситикар оснащен 2000-сильным двигателем от вертолета

Житель штата Колорадо Билл Берг оснастил Smart реактивной установкой. Крошечный ситикар с газотурбинным двигателем от вертолета, выдающим 2000 лошадиных сил, способен разгоняться до 354 километров в час.

Берг считает свое творение «идеальным сочетанием авиации и автомобилестроения». Турбореактивный двигатель с форсажной камерой General Electric T58-GE03 позволяет автомобилю разгоняться до 257-273 километров в час приблизительно за девять секунд. При этом за пять минут Smart сжигает около 57 литров горючего.

Видео: Barcroft Cars

Каким-то образом Берг смог получить лицензию и номера, так что хэтчбек допущен на дороги общего пользования. По ним он передвигается, используя стоковый мотор, который раскручивает передние колеса.

В прошлом году британский инженер Том Бегнелл показал скутер для инвалидов с реактивным двигателем. Агрегат Бегнелл разработал самостоятельно, изготовив уникальную камеру сгорания и добавив в конструкцию турбонагнетатель от грузовика.

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