Американец построил турбореактивный Smart. И на нем можно ездить по обычным дорогам

Каким-то образом Берг смог получить лицензию и номера, так что хэтчбек допущен на дороги общего пользования. По ним он передвигается, используя стоковый мотор, который раскручивает передние колеса.

В прошлом году британский инженер Том Бегнелл показал скутер для инвалидов с реактивным двигателем. Агрегат Бегнелл разработал самостоятельно, изготовив уникальную камеру сгорания и добавив в конструкцию турбонагнетатель от грузовика.