Американец построил турбореактивный Smart. И на нем можно ездить по обычным дорогам

Берг считает свое творение «идеальным сочетанием авиации и автомобилестроения». Турбореактивный двигатель с форсажной камерой General Electric T58-GE03 позволяет автомобилю разгоняться до 257-273 километров в час приблизительно за девять секунд. При этом за пять минут Smart сжигает около 57 литров горючего.
Видео: Barcroft Cars
Каким-то образом Берг смог получить лицензию и номера, так что хэтчбек допущен на дороги общего пользования. По ним он передвигается, используя стоковый мотор, который раскручивает передние колеса.
В прошлом году британский инженер Том Бегнелл показал скутер для инвалидов с реактивным двигателем. Агрегат Бегнелл разработал самостоятельно, изготовив уникальную камеру сгорания и добавив в конструкцию турбонагнетатель от грузовика.