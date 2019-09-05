Smart представила обновленные EQ fortwo и forfour

Рестайлинг не принес smart EQ fortwo и forfour радикальных перемен в дизайне, хотя марка продолжает говорить о «переходе в новую эру» и полном отказе от двигателей внутреннего сгорания. Впервые smart fortwo и forfour отличаются не только количеством дверей и размерами, но и оформлением переднего бампера: у машин решетки радиатора разной формы и по-иному расположены опциональные противотуманные фары. В компании настаивают, что дизайн стал более динамичным и спортивным.