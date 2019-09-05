Smart представила обновленные EQ fortwo и forfour

Рестайлинг не принес smart EQ fortwo и forfour радикальных перемен в дизайне, хотя марка продолжает говорить о «переходе в новую эру» и полном отказе от двигателей внутреннего сгорания. Впервые smart fortwo и forfour отличаются не только количеством дверей и размерами, но и оформлением переднего бампера: у машин решетки радиатора разной формы и по-иному расположены опциональные противотуманные фары. В компании настаивают, что дизайн стал более динамичным и спортивным.
Изменилась головная оптика. Новые полностью светодиодные фары состоят из трех активных элементов: они выполняют роль ближнего и дальнего света, а также указателей поворота. Через них же реализован режим «визуального приветствия» при разблокировке центрального замка автомобиля. Фонари с геометрическим рисунком тоже светодиодные. Расположение модулей создает эффект глубины, обеспечивает равномерное свечение и меняющуюся от угла обзора и расстояния «световую подпись».
Фотографий интерьера обновленных smart пока нет, но производитель говорит о полностью пересмотренной центральной консоли с отсеком, в котором поместятся даже большие смартфоны. Новая мультимедийка с восьмидюймовым дисплеем обеспечивает более тесную интеграцию с гаджетами и поддерживает обновления «по воздуху». Владелец электрокара сможет удаленно получить информацию о состоянии машины, а также активировать некоторые функции.
Помимо этого, для smart предложат несколько онлайн-сервисов. Например, с их помощью можно будет найти место для парковки и сам припаркованный автомобиль, защитить ситикар от угона с помощью геометок, узнать, поместиться ли в багажнике smart крупная покупка, а также поделиться машиной с друзьями.
Силовая установка электрических smart состоит из 82-сильного электромотора (160 Нм момента) и тяговой батареи емкостью 17,6 киловатт-часа. С места до городских 60 километров в час EQ fortwo и forfour разгоняются за 4,8 секунды. Запас хода — 159 километров по циклу NEDC. Зарядка батарей от бытовой розетки займет 3,5 часа, а от опциональной 22-киловаттной зарядки с 10 до 80 процентов она наполнится за 40 минут.