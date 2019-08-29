СМП РСКГ: в Сочи пройдут 10 решающих гонок сезона

На сочинской трассе традиционно пройдут заезды в пяти кузовных классах — Туринг, Туринг-Лайт, Супер-Продакшн, S1600 и S1600 Юниор. Кроме того, там состоятся гонки молодежной «формульной» серии SMP Formula 4.
С начала сезона на старты СМП РСКГ и СМП Формула 4 вышли больше 100 человек из тридцати городов России и зарубежья.
Именно гонки в Сочи станут решающими в большинстве категорий — в некоторых классах на подиум по итогам сезона претендуют до восьми пилотов. Лишь в классе «Супер-Продакшн» победитель известен досрочно: это Андрей Петухов (Lada Vesta, команда Lada Sport Rosneft), ставший недосягаемым для соперников еще на прошлом этапе на автодроме Moscow Raceway.
Расписание гоночного уикенда будет насыщенным: кроме собственно соревнований зрителей ждут автограф-сессии, которые пройдут на стартовой прямой, и активности команд, которые организуют перед входом на главную трибуну.
Вход на финал Российской серии кольцевых гонок будет платным — приобрести билеты можно на сайте tickets.smpracing.ru. Билет на взрослого стоит 300 рублей, на семейную пару с детьми до 14 лет — 500 рублей, причем билеты действуют оба гоночных дня.
Столько же, к примеру, стоит аквагрим в парке аттракционов. А на этапе СМП РСКГ в фан-зоне Lada Sport Rosneft аквагрим на ребенка нанесут бесплатно, вдобавок дадут прокатиться на гоночных симуляторах, сразиться в гонке радиоуправляемых моделей и подарят сувениры победителям викторин.
Кроме того, 8 сентября в рамках заключительного этапа СМП РСКГ пройдет решающая встреча финалистов всероссийского кибер-чемпионата Forza Motorsport 7: девять сим-рейсеров из Москвы и Казани сразятся за звание лучшего и за призовой фонд в размере 500 тысяч рублей. Накануне, 7 сентября, эти же профессиональные симуляторы будут доступны для всех зрителей.
Расписание 7 этапа Российской серии кольцевых гонок
|Пятница, 6 сентября
|16:35-19:05
|Квалификации кузовных классов СМП РСКГ
|Суббота, 7 сентября
|10:25-10:45
|SMP Formula 4, квалификация
|11:20-11:40
|S1600 Юниор, Гонка 1
|12:20-12:50
|S1600, Гонка 1
|13:15-13:55
|Автограф-сессия
|14:45-15:15
|Туринг, Гонка 1
|15:55-16:25
|Туринг-Лайт + Супер-продакшн, Гонка 1
|17:00-17:30
|SMP Formula 4, Гонка 1
|Воскресенье, 8 сентября
|11:00-11:35
|SMP Formula 4, Гонка 2
|12:15-12:50
|S1600, Гонка 2
|13:15-13:55
|Автограф-сессия
|14:45-15:20
|Туринг, Гонка 2
|16:00-16:35
|Туринг-Лайт + Супер-продакшн, Гонка 2
|17:10-17:35
|S1600 Юниор, Гонка 2