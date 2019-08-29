СМП РСКГ: в Сочи пройдут 10 решающих гонок сезона

На сочинской трассе традиционно пройдут заезды в пяти кузовных классах — Туринг, Туринг-Лайт, Супер-Продакшн, S1600 и S1600 Юниор. Кроме того, там состоятся гонки молодежной «формульной» серии SMP Formula 4.

С начала сезона на старты СМП РСКГ и СМП Формула 4 вышли больше 100 человек из тридцати городов России и зарубежья.