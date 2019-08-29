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15:36

СМП РСКГ: в Сочи пройдут 10 решающих гонок сезона

В гранд-финале российской серии кольцевых гонок определятся имена чемпионов

7 и 8 сентября на «Сочи Автодроме» пройдет заключительный этап Российской серии кольцевых гонок, и он определит имена чемпионов сразу в нескольких классах.

На сочинской трассе традиционно пройдут заезды в пяти кузовных классах — Туринг, Туринг-Лайт, Супер-Продакшн, S1600 и S1600 Юниор. Кроме того, там состоятся гонки молодежной «формульной» серии SMP Formula 4.

С начала сезона на старты СМП РСКГ и СМП Формула 4 вышли больше 100 человек из тридцати городов России и зарубежья.

Именно гонки в Сочи станут решающими в большинстве категорий — в некоторых классах на подиум по итогам сезона претендуют до восьми пилотов. Лишь в классе «Супер-Продакшн» победитель известен досрочно: это Андрей Петухов (Lada Vesta, команда Lada Sport Rosneft), ставший недосягаемым для соперников еще на прошлом этапе на автодроме Moscow Raceway.

Расписание гоночного уикенда будет насыщенным: кроме собственно соревнований зрителей ждут автограф-сессии, которые пройдут на стартовой прямой, и активности команд, которые организуют перед входом на главную трибуну.

Вход на финал Российской серии кольцевых гонок будет платным — приобрести билеты можно на сайте tickets.smpracing.ru. Билет на взрослого стоит 300 рублей, на семейную пару с детьми до 14 лет — 500 рублей, причем билеты действуют оба гоночных дня.

Столько же, к примеру, стоит аквагрим в парке аттракционов. А на этапе СМП РСКГ в фан-зоне Lada Sport Rosneft аквагрим на ребенка нанесут бесплатно, вдобавок дадут прокатиться на гоночных симуляторах, сразиться в гонке радиоуправляемых моделей и подарят сувениры победителям викторин.

Кроме того, 8 сентября в рамках заключительного этапа СМП РСКГ пройдет решающая встреча финалистов всероссийского кибер-чемпионата Forza Motorsport 7: девять сим-рейсеров из Москвы и Казани сразятся за звание лучшего и за призовой фонд в размере 500 тысяч рублей. Накануне, 7 сентября, эти же профессиональные симуляторы будут доступны для всех зрителей.

Расписание 7 этапа Российской серии кольцевых гонок

Пятница, 6 сентября
16:35-19:05Квалификации кузовных классов СМП РСКГ
Суббота, 7 сентября
10:25-10:45SMP Formula 4, квалификация
11:20-11:40S1600 Юниор, Гонка 1
12:20-12:50S1600, Гонка 1
13:15-13:55Автограф-сессия
14:45-15:15Туринг, Гонка 1
15:55-16:25Туринг-Лайт + Супер-продакшн, Гонка 1
17:00-17:30SMP Formula 4, Гонка 1
Воскресенье, 8 сентября
11:00-11:35SMP Formula 4, Гонка 2
12:15-12:50S1600, Гонка 2
13:15-13:55Автограф-сессия
14:45-15:20Туринг, Гонка 2
16:00-16:35Туринг-Лайт + Супер-продакшн, Гонка 2
17:10-17:35S1600 Юниор, Гонка 2