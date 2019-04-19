Гоночный сезон СМП РСКГ стартует в эти выходные

В этом году в серии произошло несколько изменений. Так, начиная с первого этапа наряду с кузовными классами будут выступать участники проекта SMP Formula 4. Обычно заезды ФИА Формула-4 Североевропейской зоны (NEZ) проводят на трассах в России, Финляндии и Нидерландов, но в этом году остался только Кубок России.

Второе изменения касается освещения гонок. В Грозном вход на трибуны по-прежнему будет бесплатным, а те, кто не смогут посетить автодром «Крепость Грозная» смогут следить за ходом соревнований по телевизору, на специальном сайте smp-rskg.tv или других интернет-площадках.