Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
12:07

Гоночный сезон СМП РСКГ стартует в эти выходные

Первые гонки серии пройдут на автодроме «Крепость Грозная»

Российская серия кольцевых гонок (СМП РСКГ) открывает новый сезон. Первые гонки серии пройдут 20 и 21 апреля на автодроме «Крепость Грозная» и будут включать 10 заездов.
Загрузка...

В этом году в серии произошло несколько изменений. Так, начиная с первого этапа наряду с кузовными классами будут выступать участники проекта SMP Formula 4. Обычно заезды ФИА Формула-4 Североевропейской зоны (NEZ) проводят на трассах в России, Финляндии и Нидерландов, но в этом году остался только Кубок России.

Второе изменения касается освещения гонок. В Грозном вход на трибуны по-прежнему будет бесплатным, а те, кто не смогут посетить автодром «Крепость Грозная» смогут следить за ходом соревнований по телевизору, на специальном сайте smp-rskg.tv или других интернет-площадках.

Чемпионат Российской серии кольцевых гонок проводится в нескольких классах — от самого быстрого и престижного «Туринг» до начальных S1600, S1600 Юниор. Заезды проводятся на семи гоночных трассах: Смоленское Кольцо, Нижегородское кольцо, Казань Ринг, Moscow Raceway, Сочи Автодром, ADM Raceway и Крепость Грозная.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...