Змея спряталась в боковое зеркало пикапа. И вылезла на ходу

В Австралии змея спряталась в машине и вылезла наружу прямо на ходу. Судя по фотографиям, размещенным на странице Nolans Auto Parts & Industrial Supplies на Facebook, пресмыкающееся скрывалось в корпусе зеркала заднего вида.

Никаких дополнительных подробностей об инциденте приведено не было. Неизвестно, в частности, в автомобиле какой модели пряталась змея, но очевидно, что это — пикап. О пострадавших также не сообщается.

Похожий случай произошел в Австралии в сентябре. Тогда коала проехала 16 километров внутри автомобиля, держась за элементы его подвески. С животным в результате этого путешествия ничего не произошло.

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