Опубликовано 16 февраля 2026, 17:171 мин.
«Снежная битва-2026»: Богдан Каримов из «КамАЗ-мастер» выиграл гонку в Подмосковье
Пилот «КамАЗ-мастер» Богдан Каримов победил в гонке «Снежная битва-2026». Зимняя баха состоялась 15 февраля в гоночном комплексе «Алискино Мотоспорт Арена». Два дня, пять спецучастков, более 200 километров и почти три десятка экипажей — уикенд выдался по-настоящему горячим, несмотря на мороз.
Победу одержал экипаж «КамАЗ-мастер» Богдан Каримов и Дмитрий Никитин на Can-Am Maverick R XRS. Несмотря на солидный отрыв после первого дня, лидеры столкнулись с техническими проблемами: из-за заклинившего термостата мотор перегревался, что позволило соперникам сократить отставание.
В финале гонки борьба была напряженной, но Каримов и Никитин удержали преимущество в 1,5 минуты.
Пилоты ATVARMOR Racing оккупировали оставшиеся места на пьедестале: серебро взяли Андрей Бокша и Иван Безденежных, бронза досталась Павлу Журавлеву и Егору Охотникову (отставание от лидера — 5,5 минуты).
