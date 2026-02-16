«Снежная битва-2026»: Богдан Каримов из «КамАЗ-мастер» выиграл гонку в Подмосковье

Победу одержал экипаж «КамАЗ-мастер» Богдан Каримов и Дмитрий Никитин на Can-Am Maverick R XRS. Несмотря на солидный отрыв после первого дня, лидеры столкнулись с техническими проблемами: из-за заклинившего термостата мотор перегревался, что позволило соперникам сократить отставание.

В финале гонки борьба была напряженной, но Каримов и Никитин удержали преимущество в 1,5 минуты.

Пилоты ATVARMOR Racing оккупировали оставшиеся места на пьедестале: серебро взяли Андрей Бокша и Иван Безденежных, бронза досталась Павлу Журавлеву и Егору Охотникову (отставание от лидера — 5,5 минуты).

Ранее сообщалось, что УАЗ испытывает новые дизельные модели в экстремальных условиях.