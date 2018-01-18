Канадские полицейские попытались оштрафовать вылепленный из снега автомобиль

Житель канадского Монреаля Саймон Лаприз вылепил из снега полномасштабную копию автомобиля, чем привлек внимание полиции. Ночью они приняли ее за настоящую машину и хотели выписать штраф за неправильную парковку, пишет BuzzFeed.

Пользователю Reddit с ником DonJj27 даже удалось заснять, как один из сотрудников полиции проверяет машину из снега, однако вместо штрафа оставляет записку: «Вы нас повеселили. Ха-ха-ха :)». По словам Лаприза, он хотел подшутить над снегоуборщиками и совсем не ожидал, что своими действиями привлечет полицейских.

1/3 2/3 3/3 Фото: Simon Laprise Фото: Simon Laprise Фото: Simon Laprise

Летом прошлого года американские полицейские приняли съемки музыкального клипа за угон машины. Людей, которые на Jeep Wrangler преградили дорогу Aston Martin, они приняли за авгоугонщиков и открыли стрельбу.

Позже, уже во все разобравшись, они все-таки задержали трех человек. Музыкантов обвинили в том, что они никого не уведомили о планах проводить съемки и не получили никаких разрешений.

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