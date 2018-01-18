Канадские полицейские попытались оштрафовать вылепленный из снега автомобиль
Житель канадского Монреаля Саймон Лаприз вылепил из снега полномасштабную копию автомобиля, чем привлек внимание полиции. Ночью они приняли ее за настоящую машину и хотели выписать штраф за неправильную парковку, пишет BuzzFeed.
Пользователю Reddit с ником DonJj27 даже удалось заснять, как один из сотрудников полиции проверяет машину из снега, однако вместо штрафа оставляет записку: «Вы нас повеселили. Ха-ха-ха :)». По словам Лаприза, он хотел подшутить над снегоуборщиками и совсем не ожидал, что своими действиями привлечет полицейских.
Летом прошлого года американские полицейские приняли съемки музыкального клипа за угон машины. Людей, которые на Jeep Wrangler преградили дорогу Aston Martin, они приняли за авгоугонщиков и открыли стрельбу.
Позже, уже во все разобравшись, они все-таки задержали трех человек. Музыкантов обвинили в том, что они никого не уведомили о планах проводить съемки и не получили никаких разрешений.