Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:21

Видео: вот так можно мгновенно очистить автомобиль от снега

На экскаватор установили промышленный воздуходув

Аукционный дом State Line со штаб-квартирой в городе Уэйверли, штат Нью-Йорк, придумал оригинальный способ очистки машин от снега. На экскаватор Volvo установили промышленный воздуходув американской компании Buffalo Turbine, который очень быстро очищает автомобили.

Как говорят в State Line, еженедельно через их аукционный дом проходит около тысячи автомобилей, а на стоянке может находиться и до семи тысяч различных транспортных средств. Поэтому у сотрудников нет времени на очистку каждой машины вручную.

Видео @paul.barber21

В компании уточняют, что пользуются этим способом очистки автомобилей уже несколько лет – за четыре года мощным потоком воздуха оторвало лишь одно зеркало. Остальные машины за это время не были повреждены.

Видео @intercountypaving

Пока у State Line только один такой «очиститель» от снега. Однако для компании уже строят второй экземпляр.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...