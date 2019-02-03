Видео: вот так можно мгновенно очистить автомобиль от снега

Как говорят в State Line, еженедельно через их аукционный дом проходит около тысячи автомобилей, а на стоянке может находиться и до семи тысяч различных транспортных средств. Поэтому у сотрудников нет времени на очистку каждой машины вручную.
Видео @paul.barber21
В компании уточняют, что пользуются этим способом очистки автомобилей уже несколько лет – за четыре года мощным потоком воздуха оторвало лишь одно зеркало. Остальные машины за это время не были повреждены.
Видео @intercountypaving
Пока у State Line только один такой «очиститель» от снега. Однако для компании уже строят второй экземпляр.