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24 августа 15:23

Видео: установлен рекорд по уборке снега на беспилотном тракторе

Трактор Valtra T254 Versu разогнался до 73 километров в час

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Производитель шин Nokian и компания Valtra установили новый рекорд по уборке снега на беспилотном тракторе. Оснащенный шинами Nokian Hakkapeliitta TRI трактор Valtra T254 Versu очистил закрытый участок дороги в Финляндии, двигаясь со скоростью 73,171 километра в час.

Valtra T254 Versu комплектуется 7,4-литровым двигателем AGCO Power, выдающим 235 лошадиных сил и 930 Нм крутящего момента. В режиме повышенной мощности отдача агрегата составляет 271 силу и 1000 Нм момента. Коробка — пятиступенчатая Powershift с двумя диапазонами пониженных передач.

Видео: Nokian Tyres

Особенностью трактора является интерфейс управления SmartTouch, позволяющий для каждого отдельного оператора и рабочей операции задавать специальные профили работы. В том числе менять настройки системы автономного управления.

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