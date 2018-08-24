Видео: установлен рекорд по уборке снега на беспилотном тракторе

Valtra T254 Versu комплектуется 7,4-литровым двигателем AGCO Power, выдающим 235 лошадиных сил и 930 Нм крутящего момента. В режиме повышенной мощности отдача агрегата составляет 271 силу и 1000 Нм момента. Коробка — пятиступенчатая Powershift с двумя диапазонами пониженных передач.
Видео: Nokian Tyres
Особенностью трактора является интерфейс управления SmartTouch, позволяющий для каждого отдельного оператора и рабочей операции задавать специальные профили работы. В том числе менять настройки системы автономного управления.