Видео: установлен рекорд по уборке снега на беспилотном тракторе

Производитель шин Nokian и компания Valtra установили новый рекорд по уборке снега на беспилотном тракторе. Оснащенный шинами Nokian Hakkapeliitta TRI трактор Valtra T254 Versu очистил закрытый участок дороги в Финляндии, двигаясь со скоростью 73,171 километра в час.