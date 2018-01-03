Появилось видео, как шестиколесный Mecedes-Benz G-Class не может выбраться из снега

Пульс

Посмотрите, как засадить в снег самый проходимый «Гелик»

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3 января 2018

В Сети появился небольшой ролик про то, как может застрять даже самый проходимый Mecedes-Benz G-Class – шестиколесный G 63 AMG 6x6. Видео, сделанное в Итальянских Альпах, опубликовано в инстаграме пользователя Greb B.

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Судя по роликам в инстаграме Greb B., внедорожник ездил по лесным заснеженным дорогам. Очевидно, в какой-то момент машина попала в глубокую яму и села на днище, после чего почти четырехтонный «Гелик» было сложно вытащить даже гусеничному вездеходу.

Panzer down! & this happened... not even the #SnowCat... #Cortina

Публикация от Greg B. ⚫️🔵 (@gregb.23)

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Шестиколесный Mecedes-Benz G-Class был представлен в 2013 году. Внедорожник комплектуется 5,5-литровым двигателем V8 с двумя турбинами, развивающим 544 лошадиные силы и 760 Нм крутящего момента, семиступенчатым «автоматом», портальными мостами, пятью блокировками и системой подкачки шин.

Машина способна забираться в гору со 100-процентным уклоном и преодолевать брод глубиной до одного метра.

Внедорожник выпускался до 2015 года. Стоимость машины достигала 400 тысяч евро.

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Mercedes-BenzG-ClassG63Mercedes-AMG
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