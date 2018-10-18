Полазив некоторое время в машине, медведь снова выбрался на улицу. Обошел автомобиль с другой стороны и открыл обе двери. Он попытался снова залезть в салон, но, вероятно, что-то его спугнуло.
18:07
Видео: медведь, который научился открывать двери автомобилей
Животное зафиксировала камера охранной системы
Камера охранной системы, установленная на офисе фирмы Red Van Workshop из Колорадо, зафиксировала, как в припаркованный на стоянке автомобиль забрался медведь. Животное просто открыло двери машины и забралось в салон.