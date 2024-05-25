Посмотрите на ГАЗ «Соболь NN» со сверхкомфортным салоном и телевизором

К сожалению, цены пятиместного минивэна в открытом доступе не публикуются и даже полный список опций не приводится. Однако исходный пассажирский «Соболь NN» у дилеров стоит от 3,7-3,8 миллиона рублей, а оснащённые минивэны потянут на четыре миллиона рублей. Техника пока безальтернативна: российско-китайский 2,5-литровый турбодизель, отечественная 6-ступенчатая «механика» и задний привод.