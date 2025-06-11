На автомобили Solaris дадут скидку от государства, но не на все«Солярисы» включили в программу льготного автокредитования
На сегодняшний день действуют программы льготного автокредитования и льготного лизинга. По ним можно приобрести машину со скидкой 20−25 процентов (в зависимости от региона), которая субсидируется из федерального бюджета. Программы распространяются на автомобили с ДВС стоимостью до двух миллионов рублей, уровень локализации которых составляет не менее 2000 баллов. При покупке электрокара российской сборки можно сэкономить 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей.
Скидку от государства при покупке автомобиля в кредит можно получить на модели Lada (Granta, Vesta, Niva Legend, Niva Travel и Largus), УАЗ («Патриот», «Профи», «Хантер», «Пикап» и 2206), все легковые модели ГАЗ грузоподъемностью до 3,5 тонны, «Москвич 3», а теперь и на три «Соляриса» (HC, KRS и KRX). Подпадают под действие программы и электромобили: Lada e-Largus, Amberauto A5, «Москвич 3е», электрические Evolute, которые производят в Липецкой области, — Voyah Free и Dream.
В мае 2025 года Минпромторг по поручению Мантурова расширил программу льготного автокредитования на семьи с двумя детьми (до этого — от трех и более). По условиям подпрограммы «Семейный автомобиль» скидка составляет 10 процентов от стоимости машины.
В январе стало известно, что из госпрограммы исключили Haval Jolion, выпуск которого налажен на заводе в Тульской области.