На автомобили Solaris дадут скидку от государства, но не на все

На сегодняшний день действуют программы льготного автокредитования и льготного лизинга. По ним можно приобрести машину со скидкой 20−25 процентов (в зависимости от региона), которая субсидируется из федерального бюджета. Программы распространяются на автомобили с ДВС стоимостью до двух миллионов рублей, уровень локализации которых составляет не менее 2000 баллов. При покупке электрокара российской сборки можно сэкономить 35 процентов, но не более 925 тысяч рублей.