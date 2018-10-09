Внедорожник из пластиковых бутылок поедет покорять Антарктиду

Менее чем через 50 дней нидерландцы Эдвин и Линзбет тер Велде отправятся в экспедицию по Антарктиде на построенном при поддержке партнеров фонда Clean2Antarctica внедорожнике Solar Voyager. На вездеходе с кузовом из переработанного пластика и силовой установкой, питающейся от солнечных батарей, им предстоит проехать 2400 километров.