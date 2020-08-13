Американец не смог угнать Mercedes-Benz из-за «автомата»

Военнослужащий, ожидавший вылета в США, заметил на стоянке немецкого аэропорта припаркованный Mercedes-Benz с ключами в замке зажигания. Автомобиль принадлежал 50-летнему таксисту, который в это время стоял рядом, ожидая пассажиров. Не обращая внимания на владельца «Мерседеса», американский солдат проник в салон, завел автомобиль и попытался уехать.

Однако быстро угнать машину у военнослужащего не получилось. Солдат не понял, как переключается автоматическая трансмиссия немецкого седана. В результате длительных манипуляций автомобиль начал дергаться. В тот момент, когда солдат попытался сдвинуться с места владелец «Мерседеса» заметил угонщика, успел сесть на пассажирское сидение и попытался его остановить.

Между хозяином машины и солдатом завязалась драка, в процессе которой военнослужащему удалось включить задний ход. Однако далеко военнослужащий уехать не смог, через несколько метров автомобиль врезался в ограждение и заглох. Когда угонщик осознал, что не сможет уехать, он выскочил из автомобиля и попытался сбежать. Но и здесь его ждала неудача – солдата задержали местные полицейские.